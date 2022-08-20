Практично в усіх містах України стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +30 градусів. Подекуди повітря прогріється навіть до +37 градусів.

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Спека накриє всі регіони України

Літо зовсім не хоче покидати Україну, то ж на кінець сезону сонце добряче припече. Так, з понеділка, 22 серпня температура повітря у містах прогріється вище +30 градусів. Навіть у західних регіонах, де перед тим панувала прохолода й дощі, стовпчики термометрів триматимуться на рівні +33 градуси.

Гроза та дощ можуть бути у понеділок, а у вівторок – тільки дощ. Після того опади повернуться 29 – 31 серпня. Однак повітря все одно буде спекотним, то ж вони можуть принести лише короткочасну свіжість. Літо у Львові закінчиться на позначні +32 градуси.

Додамо, що на Закарпатті може трохи більше дощити. Але температура повітря там буде вищою – +33...+35 градусів. Натомість у Вінниці буде сухо й гаряче. 30 серпня повітря прогріється до +37 градусів.

У північних регіонах України також пануватиме спека. У Чернігові синоптики прогнозують в середньому +33 градуси. Дощ може випасти у неділю, 28 серпня.

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У Києві обіцяють суху погоду та +32...+35 градусів. Єдиний дощовий день до кінця літа очікують 30 серпня.

На Сході й Півдні теж пануватиме потужна спека. Лише мешканці Одеси матимуть кілька днів, коли температура не прогріватиметься вище +30 градусів. Крім того, на 22 серпня в місті прогнозують грозу, а на вихідні 27 – 28 серпня – сильні дощі. В останній день літа буде сонячно та з +32 градусами.