Вересень потішить українців теплою погодою. За словами кліматологині та співробітниці Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко, так перший місяць осені компенсує холодний травень.

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У жовтні будуть дощі та сильні вітри

Початок вересня буде по-літньому теплим, температура в середньому +26...+27 градусів. Але потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари,

– розповіла Бойченко.

Майже весь жовтень в Україні падатимуть дощі та дутиме сильний вітер. Але після бабиного літа погода стане комфортнішою.

Перші 2 тижні жовтня стовпчики термометрів триматимуться на позначці +18 градусів. Вже до кінця місяця температура опуститься до +7...+10 градусів. У західних і північних областях буде прохолодніше, в південних – тепліше.

Коли в Україні випаде перший сніг

Погода у листопаді буде холодною та мокрою. У середині місяця може випасти мокрий сніг та одразу розтанути. За словами Бойченко, у більшості регіонів морозів не буде. Лише наприкінці місяця стовпчики термометра покажуть нижче нуля.

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Зауважимо, що початок вересня на Півдні та Сході України буде спекотним. У низці областей температура повітря прогріється до +34 градусів. Свіжу та прохолодну погоду синоптики обіцяють лише на Заході України.