Дощі в Україні 16 серпня прогнозували у всіх областях. Також рятувальники вже попередили про негоду в Україні 17 серпня.

Читайте також Сильна злива накрила Одесу: кілька вулиць пішли під воду

Негода наробила лиха на в Кропивницькому, на Київщині та Хмельниччині

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 16 серпня в області було обірвано 30 ліній та відключено 706 трансформаторних підстанцій.

Найбільше відключень — у Баришівському, Бориспільському, Переяслав-Хмельницькому та Києво-Святошинському енерговузлах. Повністю без електроенергії залишилися 25 населених пунктів та 33 – частково,

– повідомили в ОВА.

Додали, що наслідки негоди ліквідовували 58 бригад ДТЕК Київські регіональні електромережі. Окрім Київщини, через опади підтоплені вулиці Хмельницького.

У Хмельницькому через негоду підтоплені вулиці: дивіться відео

Також внаслідок негоди в Одесі впало 8 дерев та великих гілок. На місці працювали комунальні служби. Також після зливи комунальники чистили вулиці.

Вулиці в Одесі підтоплені внаслідок зливи: дивіться відео

Люди в одеських телеграм-каналах скаржаться на те, що після зливи вода скрізь: і на вулицях, і в будинках, і в авто.

Затоплені вулиці та поламані дерева в Одесі: дивіться відео

Наслідки негоди в Одесі продовжували ліквідовувати ввечері 16 серпня: відео

Затопило вулиці та дороги в Кропивницькому Кіровоградської області. Також влада повідомила, що в області попередили про негоду ввечері 16 серпня на в ніч проти 17 серпня.

У найближчу годину з утриманням вночі 17 серпня по місту Кропивницький та місцями по Кіровоградській області збережеться значний дощ,

– мовилось в повідомленні.

Наслідки затоплення Кропивницького: дивіться відео

Рятувальники попередили про нову негоду

Ввечері 16 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про нові опади. Зокрема, 17 серпня в Україні будуть грози.

Про негоду попередили жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Одеської та Миколаївської області. Там будуть значні дощі, тому оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий.

Рятувальники пригадали, що під час грози варто зачинити всі вікна та двері вдома. У випадку штормового попередження – не паркувати авто під деревами або високими конструкціями.

Також не варто ховатись під високими деревами, особливо поодинокими. Варто уникати металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач.

Ба більше, на полі треба присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. А, перебуваючи в горах, треба уникати різних виступів і підвищень.

Також не користуватись електроприладами під час грози та не купатись у водоймах.

Дивіться також – Львів накривала потужна гроза з градом: відео