Дощі в Україні 16 серпня прогнозували у всіх областях. Також рятувальники вже попередили про негоду в Україні 17 серпня.
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Негода наробила лиха на в Кропивницькому, на Київщині та Хмельниччині
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 16 серпня в області було обірвано 30 ліній та відключено 706 трансформаторних підстанцій.
Найбільше відключень — у Баришівському, Бориспільському, Переяслав-Хмельницькому та Києво-Святошинському енерговузлах. Повністю без електроенергії залишилися 25 населених пунктів та 33 – частково,
– повідомили в ОВА.
Додали, що наслідки негоди ліквідовували 58 бригад ДТЕК Київські регіональні електромережі. Окрім Київщини, через опади підтоплені вулиці Хмельницького.
У Хмельницькому через негоду підтоплені вулиці: дивіться відео
Також внаслідок негоди в Одесі впало 8 дерев та великих гілок. На місці працювали комунальні служби. Також після зливи комунальники чистили вулиці.
Вулиці в Одесі підтоплені внаслідок зливи: дивіться відео
Люди в одеських телеграм-каналах скаржаться на те, що після зливи вода скрізь: і на вулицях, і в будинках, і в авто.
Затоплені вулиці та поламані дерева в Одесі: дивіться відео
Наслідки негоди в Одесі продовжували ліквідовувати ввечері 16 серпня: відео
Затопило вулиці та дороги в Кропивницькому Кіровоградської області. Також влада повідомила, що в області попередили про негоду ввечері 16 серпня на в ніч проти 17 серпня.
У найближчу годину з утриманням вночі 17 серпня по місту Кропивницький та місцями по Кіровоградській області збережеться значний дощ,
– мовилось в повідомленні.
Наслідки затоплення Кропивницького: дивіться відео
Рятувальники попередили про нову негоду
- Ввечері 16 серпня Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про нові опади. Зокрема, 17 серпня в Україні будуть грози.
- Про негоду попередили жителів Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Одеської та Миколаївської області. Там будуть значні дощі, тому оголосили І рівень небезпечності, тобто жовтий.
- Рятувальники пригадали, що під час грози варто зачинити всі вікна та двері вдома. У випадку штормового попередження – не паркувати авто під деревами або високими конструкціями.
- Також не варто ховатись під високими деревами, особливо поодинокими. Варто уникати металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач.
- Ба більше, на полі треба присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. А, перебуваючи в горах, треба уникати різних виступів і підвищень.
- Також не користуватись електроприладами під час грози та не купатись у водоймах.
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