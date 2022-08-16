В Україні все ще календарне літо, але погода готує нас до початку осені та сезону дощів. Так, одеситів сьогодні, 16 серпня, буквально накрила сильна злива.

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Вода затопила низку вулиць

Внаслідок зливи під воду пішли вулиці, розташовані поблизу Пересипського мосту. Там стояли правоохоронці та розвертали водіїв, які намагались перетнути переправу. Крім того, для проїзду наразі недоступні Приморська, Маловського, Церковна, а також Газовий провулок. Відповідну інформацію надали у мерії міста Одеса.

Відомо, що затоплень зазнали також вулиці Чорноморського Козацтва, Отамана Головатого та Балківська.

Як виглядають вулиці Одеси після потужної зливи: дивіться відео

На місці наразі працюють помпи на трьох насосних станціях. З їхньою допомогою намагаються прибрати надмір води, який накопичився внаслідок зливи. Крім того, для полегшення стоку води комунальники познімали ґрати дощоприймачів. Тож слід бути обережними, щоб не провалитись.

Загалом над ліквідацією наслідків працюють 8 бригад, 24 одиниці спеціальної техніки, а також 311 співробітників комунальних служб. Відомо, що вода на вулицях, які зазнали підтоплення, починає сходити.

Станом на 13:08 вода спала на вулиці Балківській, що поблизу автовокзалу. Нею вже можна спокійно пересуватись.

Вулицею Балківською вже можна вільно їхати: дивіться відео

Одеса перетворилась на Венецію

На відео, які місцеві мешканці почали поширювати в мережі, можна побачити наслідки потужної зливи. Автомобілям доводиться буквально перепливати вулиці, вщент заповнені водою. Очевидці розповідають, що машини стоять. А люди, які таки наважились перейти дорогу, проходять по коліна у воді.

На вулицях Одеси води – по коліна: дивіться відео

Змінився рух громадського транспорту

Внаслідок зливи довелось внести певні корективи у рух транспорту в Одесі. Так, тимчасово не курсуватимуть:

трамвайні маршрути № 1, 7,10,12,15,20,21,28;

тролейбусні маршрути № 3 та 8.

Зверніть на це увагу, якщо вам потрібно буде скористатись ними для добирання. Також слідкуйте за актуальною інформацією, яку повідомляє місцева влада.

Варте уваги – очевидці зняли на відео вибухи в Криму: дивіться відео