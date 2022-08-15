Щоправда, унаслідок тимчасової окупації росією деяких територій нашої держави страждає точність метеорологічних прогнозів. Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Вплив повномасштабної війни на погоду в Україні та метеорологічні прогнози

За словами заступниці начальника метеопрогнозів Укргідрометцентру, нині у них немає даних усіх спостережень з тимчасово окупованих територій. Це чинить свій вплив на розрахунки, оскільки прогнози погоди формуються на основі фактичної погоди й фактичних даних. Якщо ж спостереження не ведуться, або станції не мають змоги передати дані, це, відповідно, негативно впливає на прогноз.

Наталія Голеня зауважила, що відсутність локаторів унеможливлює прогноз, зокрема, таких природних явищ, як град та шквали, оскільки однієї лише супутникової інформації для цього недостатньо. Разом з тим експертка підкреслила, що загалом погода в Україні у 2022 році не надто відрізняється від попередніх років, й повномасштабна війна проти росії на неї жодним чином не вплинула.

Як вона (широкомасштабна війна – ред. 24 канал) могла вплинути? Погода є погода,

– зауважила представниця Укргідрометцентру.

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При цьому Наталія Голеня зазначила, що весна в Україні була трохи холоднішою, ніж зазвичай, проте це абсолютно нормальне явище, і широкомасштабне вторгнення росії тому не є причиною.

Крім того, липень був прохолодним, але таке трапляється. Це не новина,

– підсумувала експертка.

Додамо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2022 року середня місячна температура триматиметься у межах 20 – 25 градусів тепла, що є на 1,5 – 2 градуси вище від норми.

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