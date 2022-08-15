Правда, по причине временной оккупации россией некоторых территорий нашего государства страдает точность метеорологических прогнозов. Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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Влияние полномасштабной войны на погоду в Украине и метеорологические прогнозы

По словам заместителя начальника метеопрогнозов Укргидрометцентра, сейчас у них нет данных всех наблюдений с временно оккупированных территорий. Это оказывает свое влияние на расчеты, поскольку прогнозы погоды формируются на основе фактической погоды и фактических данных. Если же наблюдения не ведутся, или станции не могут передать данные, это соответственно негативно влияет на прогноз.

Наталья Голеня отметила, что отсутствие локаторов делает невозможным прогноз, в частности, таких природных явлений, как град и шквалы, поскольку одной только спутниковой информации для этого недостаточно. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что в целом погода в Украине в 2022 году не слишком отличается от предыдущих лет, и полномасштабная война против россии на нее никак не повлияла.

Как она (широкомасштабная война – ред. 24 канал) могла повлиять? Погода есть погода,

– отметила представитель Укргидрометцентра.

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При этом Наталья Голеня отметила, что весна в Украине была немного холоднее обычного, однако это абсолютно нормальное явление, и широкомасштабное вторжение россии тому не является причиной.

Кроме того, июль был прохладным, но такое случается. Это не новость,

– подытожила эксперт.

Добавим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура будет держаться в пределах 20 – 25 градусов тепла, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

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