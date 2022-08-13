О том, какой будет осень в Украине в этом году, журналистам 24 канала рассказала климатолог и сотрудница Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

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Как меняется климат в Украине

Климатическим условиям Украины в унисон с глобальными тенденциями свойственно повышение температуры с темпом примерно на 1,3 – 1,4 градуса за 100 лет. Но последние десятилетия темпы потепления значительно ускорились,

– рассказала климатолог.

Теплые и малоснежные зимы, аномальная жара летом с длительными бездождевыми периодами стали в Украине уже традиционными. Однако у климата существует цикличность. Поэтому в последние годы на фоне достаточно теплых и "европейских зим" появляются и холодные периоды с морозами и снегом. Бойченко назвала это "температурными каруселями".

В то же время летом начало выпадать больше осадков, но обычно в виде ливней.

Чего украинцам ждать осенью

В Украине существует тенденция повышения температуры воздуха в сентябре и ноябре. В то же время в октябре – будет без изменений.

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В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно – в ноябре,

– подчеркнула Бойченко.

По ее словам, в сентябре будет проходить чередование сухих и влажных периодов.