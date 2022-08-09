Мощная жара в Луганской области

Столбики термометров поднимутся до +41 градуса в Луганской области. Такую жару синоптики прогнозируют еще в середине месяца – 15 – 16 августа.

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В 20 числах месяца температура воздуха существенно не уменьшится. Столбики термометров будут держаться на уровне +38 градусов. Подышать свежим, а не удушающим воздухом, жители региона смогут всего один день – 27 августа. Тогда температура воздуха опустится до +23 градусов и дождь, однако уже на следующий день вернется жара.

Кстати, в Луганской области жаркими будут и ночи . После +41 градуса днем температура воздуха опустится только до +25 градусов.

Где еще ждать жары

В Херсоне +40 градусов прогнозируется на воскресенье, 21 августа. Мощная жара не спадет уже к концу месяца, лишь 28 августа возможен небольшой дождь. При этом столбики термометров будут держаться на уровне +27 градусов.

В остальных восточных и южных областях также будет очень жарко, однако до +39 градусов температура не будет подниматься. Наименьшую духоту прогнозируют в Одессе.

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Интересно, что жарко будет и в Закарпатье. 20 августа столбики термометров в области поднимутся до +39 градусов. При этом в других западных регионах воздух будет гораздо свежее.

Обратите внимание! В дни, когда синоптики прогнозируют мощную жару, не советуем проводить время под открытым солнцем. Пейте много воды, пользуйтесь солнцезащитой и, по возможности, находитесь в тени.