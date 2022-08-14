У украинских синоптиков после полномасштабного вторжения россии есть свои фронтовые задачи. По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, они активно работают на армию.
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Ракеты, артиллерия и дроны учитывают погоду
Укргидрометцентр и раньше работал на Вооруженные Силы Украины, однако с 24 февраля масштаб этой работы сильно изменился.
Любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также неэффективно,
– объяснил Кульбида.
Конкретные прогнозы необходимы и авиации для запуска беспилотников, ведь дроны очень зависят от погоды. Любая облачность может помешать БпЛА. В то же время, если беспилотник залетит очень высоко, аппаратура может замерзнуть. А если с ним пересечется нулевая изотерма – замерзнет вся оптика.
Кроме того, для беспилотников опасный сильный ветер. Именно поэтому военные должны учитывать прогнозы погоды.
Какой будет осень в Украине
Климатолог Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине хоть и меняется из-за глобального потепления, но все же имеет определенную цикличность. Осень 2022 года будет немного теплее, чем предыдущая. Средняя температура воздуха в сентябре и ноябре увеличится, а в октябре – останется без изменений.
В сентябре будут чередоваться сухие и влажные периоды. Поэтому украинцам следует готовиться к погодным контрастам.