У украинских синоптиков после полномасштабного вторжения россии есть свои фронтовые задачи. По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, они активно работают на армию.

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Ракеты, артиллерия и дроны учитывают погоду

Укргидрометцентр и раньше работал на Вооруженные Силы Украины, однако с 24 февраля масштаб этой работы сильно изменился.

Любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также неэффективно,

– объяснил Кульбида.

Конкретные прогнозы необходимы и авиации для запуска беспилотников, ведь дроны очень зависят от погоды. Любая облачность может помешать БпЛА. В то же время, если беспилотник залетит очень высоко, аппаратура может замерзнуть. А если с ним пересечется нулевая изотерма – замерзнет вся оптика.

Кроме того, для беспилотников опасный сильный ветер. Именно поэтому военные должны учитывать прогнозы погоды.

Какой будет осень в Украине

Климатолог Светлана Бойченко рассказала, что погода в Украине хоть и меняется из-за глобального потепления, но все же имеет определенную цикличность. Осень 2022 года будет немного теплее, чем предыдущая. Средняя температура воздуха в сентябре и ноябре увеличится, а в октябре – останется без изменений.

В сентябре будут чередоваться сухие и влажные периоды. Поэтому украинцам следует готовиться к погодным контрастам.