Дощі накриватимуть Україну смугами. Ймовірно, що цілком сухо й сонячно не буде в жодному регіоні.

До теми Така імовірність – мізерна, – синоптик заспокоїв українців щодо холодної зими

Погіршення погоди в Україні

Укргідрометцентр прогнозує, що помірні короткочасні дощі з грозами випадуть вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Удень опадів варто чекати на Прикарпатті, у більшості центральних областей. Сильний дощ випаде місцями на Житомирщині та Київщині.

Також уночі в більшості західних та північних областей буде місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі сягатиме +16...+21 градус, вдень +23...+28 градусів. У східних та південно-східних областях вночі буде +21...+26 градусів, вдень – +29...+34 градуси.

Якої погоди чекати в Києві

У столиці вночі буде близько 20 градусів. Удень повітря прогріється до +24...+26 градусів тепла.

Буде хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні. Подекуди буде сильний дощ.

Погода в містах України 16 серпня від Укргідрометцентру

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +24...+26

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +32...+34

Харків – +30...+32

Київ – +24...+26



Погода в Україні 16 серпня / Карта Укргідрометцентру