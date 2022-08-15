Дожди будут накрывать Украину полосами. Вероятно, что совершенно сухо и солнечно не будет ни в одном регионе.
К теме Такая вероятность – мизерная, – синоптик успокоил украинцев по поводу холодной зимы
Ухудшение погоды в Украине
Укргидрометцентр прогнозирует, что кратковременные дожди с грозами выпадут ночью в Запорожской и Днепропетровской областях. Днем осадков следует ожидать на Прикарпатье, в большинстве центральных областей. Сильный дождь пройдет местами в Житомирской и Киевской областях.
Ночью в большинстве западных и северных областей будет местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, днем +23...+28 градусов. В восточных и юго-восточных областях ночью будет +21...+26 градусов, днем – +29...+34 градуса.
Какую погоду ждать в Киеве
В столице ночью будет около 20 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов тепла.
Будет облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшие дожди, днем умеренные. Временами сильный дождь.
Погода в городах Украины 16 августа от Укргидрометцентра
Ужгород – +27...+29
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +24...+26
Днепр – +27...+29
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +24...+26
Погода в Украине 16 августа / Карта Укргидрометцентра