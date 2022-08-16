Дожди в Украине 16 августа прогнозировались во всех областях. Также спасатели уже предупредили о непогоде в Украине 17 августа.
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Непогода наделала беды в Кропивницком, Киевской и Хмельницкой областях
В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 16 августа в области было оборвано 30 линий и отключено 706 трансформаторных подстанций.
Больше всего отключений — в Барышевском, Бориспольском, Переяслав-Хмельницком и Киево-Святошинском энергоузлах. Полностью без электроэнергии остались 25 населенных пунктов и 33 – частично,
– сообщили в ОВА.
Добавили, что последствия непогоды ликвидировали 58 бригад ДТЭК Киевские региональные электросети. Кроме Киевщины, из-за осадков подтоплены улицы Хмельницкого.
В Хмельницком из-за непогоды подтоплены улицы: смотрите видео
Также в результате непогоды в Одессе упали 8 деревьев и крупных веток. На месте работали коммунальные службы. Также после ливня коммунальщики чистили улицы.
Улицы в Одессе подтоплены в результате ливня: смотрите видео
Люди в одесских телеграм-каналах жалуются на то, что после проливного дождя вода везде: и на улицах, и в домах, и в авто.
Затопленные улицы и поломанные деревья в Одессе: смотрите видео
Последствия непогоды в Одессе продолжали ликвидировать вечером 16 августа: видео
Затопило улицы и дороги в Кропивницком в Кировоградской области. Также власти сообщили, что в области предупредили о непогоде вечером 16 августа в ночь на 17 августа.
В ближайшие часы с сохранением ночью 17 августа по городу Кропивницкий и местами по Кировоградской области сохранится значительный дождь,
– говорилось в сообщении.
Последствия затопления Кропивницкого: смотрите видео
Спасатели предупредили о новой непогоде
- Вечером 16 августа Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о новых осадках. В частности, 17 августа в Украине будут грозы.
- О непогоде предупредили жителей Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской области. Там будут значительные дожди, поэтому объявили І уровень опасности, то есть желтый.
- Спасатели вспомнили, что во время грозы следует закрыть все окна и двери дома. В случае штормового предупреждения не парковать авто под деревьями или высокими конструкциями.
- Также не стоит прятаться под высокими деревьями, особенно одиночными. Следует избегать металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач.
- Более того, на поле нужно присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей. А, находясь в горах, нужно избегать разных выступов и возвышенностей.
- Также не пользоваться электроприборами во время грозы и не купаться в водоемах.
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