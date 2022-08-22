К концу августа столбики термометров в восточных и южных областях не опустятся ниже +30 градусов. Кое-где воздух прогреется аж до +37 градусов.

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Жители этих регионов не почувствуют свежести и прохлады до конца лета. Так, в Херсоне самой низкой температурой днем будет +34 градуса.

Однако осень в Украину пожалует вовремя. Потому уже 1 сентября погода на Юге и Востоке с +37 градусов опустится до +28 градусов. В Харькове – до +25 градусов. Кроме того, синоптики обещают долгожданный дождь в городе.

Почти к середине сентября воздух будет очень теплым. Осадки возможны в течении 6 – 8 сентября. 7 сентября состоится скачок температуры – в Запорожье она резко опустится до +12 градусов. После этого столбики термометров еще поднимутся, однако уже не выше +23 градусов.

Погода станет комфортной и теплой, как для осеннего месяца. Поэтому жители региона смогут постепенно привыкнуть к похолоданию.

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Заметим, что во всех других регионах после 7 сентября температура воздуха будет на несколько градусов ниже. На Западе в сентябре прогнозируют сильные ливни.