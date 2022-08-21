Над значною частиною Східної Європи встановився малорухомий антициклон блокувального типу. Про це розповів синоптик Ігор Кибальчич.

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Температура повітря перевищуватиме норму

Україна опиниться на південно-західній периферії цього антициклону, тому надходження повітряних мас здійснюватиметься зі сходу та південного сходу. Отже, до нас почне надходити сухе та спекотне повітря з території Центральної Азії,

– пояснив Кибальчич.

Середньодобова температура протягом тижня очікується вищою за норму на 3 – 5 градусів. Опадів синоптик не прогнозує, за винятком західних регіонів.

Прогноз погоди на тиждень 22 – 28 серпня

Понеділок, 22 серпня

У Карпатах та на Закарпатті прогнозують дощі, грози, а місцями навіть сильні зливи із градом та шквалами до 15 – 20 метрів на секунду. Загалом по Україні східний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, а у Приазов'ї – з поривами.

Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, у центральних та південних регіонах до +22 градусів. Вдень повітря в Україні в середньому прогріється до +25...+30 градусів, у східних та південних областях – до +29...+34 градусів.

Вівторок, 23 серпня

У західних областях місцями випадуть дощі, також можливі грози. На решті території країни буде сухо. Сильний вітер вдень прогнозують на південному сході. Стовпчики термометрів вночі триматимуться на позначці +16…+21 градусів, на узбережжі морів – +23 градуси. Вдень повітря прогріється до +27…+32 градусів, а на півдні – до +35 градусів.

Середа, 24 серпня

Як і в попередні дні, дощі можливі лише на Заході України. Вітер загалом по Україні заспокоїться, а на Приазов'ї – далі буде штормовий. Температура повітря буде такою ж, як і день перед тим.

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Четвер, 25 серпня

У цей день опадів на Заході вже не буде. Суха та спекотна погода пануватиме в усіх областях України. Сильний вітер на Приазов'ї не стишиться, він і далі сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах +17…+22 градусів, а вдень – +28…+33 градуси, у південних та східних областях – до +35 градусів.

П'ятниця, 26 серпня

Робочий тиждень закінчиться в Україні спекою. Вітер стишиться й рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 градусів, а вдень прогріється до +29...+34 градусів.

Вихідні, 27 – 28 серпня

На вихідних погода практично не зміниться. Дощу Кибальчич не прогнозує, а от температура повітря й далі залишатиметься високою.

Зверніть увагу! Через стійкий вітер впродовж тижня у морі можливий шторм.