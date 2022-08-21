Над значительной частью Восточной Европы установился малоподвижный антициклон блокировочного типа. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Температура воздуха будет превышать норму

Украина окажется на юго-западной периферии этого антициклона, поэтому поступление воздушных масс будет осуществляться с востока и юго-востока. Следовательно, к нам начнет поступать сухой и жаркий воздух с территории Центральной Азии,

– объяснил Кибальчич.

Среднесуточная температура в течение недели ожидается выше нормы на 3 – 5 градусов. Осадков синоптик не прогнозирует, за исключением западных регионов.

Прогноз погоды на неделю 22 – 28 августа

Понедельник, 22 августа

В Карпатах и Закарпатье прогнозируют дожди, грозы, а местами даже сильные ливни с градом и шквалами до 15 – 20 метров в секунду. В целом по Украине восточный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду, а в Приазовье – с порывами.

Температура воздуха ночью будет +15…+20 градусов, в центральных и южных регионах до +22 градусов. Днем воздух в Украине в среднем прогреется до +25...+30 градусов, в восточных и южных областях – до +29...+34 градусов.

Вторник, 23 августа

В западных областях местами выпадут дожди, также возможны грозы. На остальной территории страны будет сухо. Сильный ветер прогнозируется днем на юго-востоке. Столбики термометров ночью будут держаться на отметке +16…+21 градусов, на побережье морей – +23 градуса. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, а на юге – до +35 градусов.

Среда, 24 августа

Как и в предыдущие дни, дожди возможны только на Западе Украины. Ветер в целом по Украине успокоится, а на Приазовье – дальше будет штормовым. Температура воздуха будет такой же, как и в день до этого.

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Четверг, 25 августа

В этот день будет идти дождь. Сухая и жаркая погода будет царить во всех областях Украины. Сильный ветер на Приазовье не утихнет, он будет и дальше достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17…+22 градусов, а днем – +28…+33 градуса, в южных и восточных областях – до +35 градусов.

Пятница, 26 августа

Рабочая неделя закончится в Украине жарой. Ветер утихнет и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +17...+22 градусов, а днем прогреется до +29...+34 градусов.

Выходные, 27 – 28 августа

В выходные погода практически не изменится. Дождя Кибальчич не прогнозирует, а вот температура воздуха будет и дальше оставаться высокой.

Обратите внимание! Из-за устойчивого ветра в течение недели в море возможен шторм.