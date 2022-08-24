Какая будет погода 1 сентября

День знаний школьники на Западе Украины встретят вместе с резким понижением температуры. Во Львове столбики термометров опустятся до +19 градусов, в Тернополе – еще ниже.

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Такой же будет температура во всех остальных западных областях. Похолодание будет сопровождаться и сильным дождем. Осадки накроют не только Запад, но и Центр Украины. В частности, о ливне синоптики предупредили жителей Киева. Столбики термометров в столице будут держаться на уровне +22 градуса. В общем, день будет пасмурным.

В Черкассах, несмотря на дождь, температура воздуха будет высокой – +28 градусов.

На Севере Украины тоже будет дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+23 градуса.

В то же время, до Востока и Юга дожди не дойдут. Лишь в Харькове возможны небольшие осадки, но воздух в городе будет жарким – +31 градус. Во всех других областях погода будет еще жарче. В Херсоне, Луганске, Донецке, Запорожье и Днепре синоптики обещают 37 градусов.

Добавим, что такой жаркой погода в этих городах будет еще несколько дней.

Обратите внимание! По словам климатолога Светланы Бойченко, в сентябре в Украине еще будет тепло. Существенное понижение температуры произойдет только в ноябре. В это время выпадет и первый снег, а температура воздуха опустится ниже нуля в конце последнего месяца осени.

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