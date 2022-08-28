Витренко заявил, что температуру в помещениях установят на уровне 17 – 18 градусов Цельсия, что примерно на 4 градуса ниже нормы.

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Людей просят запастись одеялами и теплой одеждой

Глава "Нафтогаза" посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет до -10 градусов и ниже.

Кроме этого, отопительный сезон наступит позже и закончится раньше.

И то, как украинцы переживут зиму, зависит от нескольких факторов:

международных союзников Украины, которые предоставят необходимые средства для импорта газа на 4 миллиарда кубометров,

от действий россии – не исключено, что во время отопительного сезона россия намеренно может уничтожать газовую инфраструктуру или сократить свои поставки газа в Европу.

Особенности нынешнего отопительного сезона и что может пойти не так

Украина производит около 60% необходимого газа внутри страны, а остальное импортирует в ЕС по рыночным ценам. Украина перестала покупать газ у россии непосредственно в 2014 году, хотя по-прежнему потребляет часть того же российского газа, который поступает по трубопроводам через Украину от поставщиков из ЕС.

Эту систему разработали, чтобы помешать россии использовать газ как инструмент влияния на Украину. Ведь десятки лет газовые контракты между россией и Украиной были источником большой коррупции, когда украинские политики и олигархи позволяли россии контролировать внутренние дела страны в обмен на дешевый газ.

Сейчас Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа. По словам Витренко, все союзники понимают необходимость, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что "очень трудно быть уверенным во время войны".

Однако текущие расчеты могут измениться, если, например, россия нацелится на важнейшую газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа. Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области. Если хранилища будут повреждены, Украине придется импортировать больше газа.

Еще в феврале россия нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, включая нефтеперерабатывающие заводы и электростанции. Украина готовит аварийные комплекты, которые могут обслуживать газом до 200 000 абонентов, включая мобильные котельные, мобильные тепловые пункты и дизельные электрогенераторы.

Если от газоснабжения отрежут крупные города, такие как Киев или Харьков, аварийных комплектов будет недостаточно. Но эти аварийные наборы будут иметь значение в меньших населённых пунктах.

Еще один широко обсуждаемый риск заключается в том, что россия решит еще больше сократить поставки газа в ЕС, что приведет к еще большему подорожанию газа. Ранее в этом году кремль сократил поставки в ЕС, резко повысив цены на газ и электроэнергию в некоторых странах, включая Великобританию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что состояние готовности Украины к отопительному сезону сейчас 75%.

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