Позорное видео разлетелось по сети. Интересно, что для этого использовали песню Юрия Визбора "А зима будет большая" в исполнении его внучки Варвары, но смысл композиции подменили – буквально на противоположный.

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Как россияне в очередной раз опозорились

На видео россияне показали кадр, где "газпром" полностью перекрывает газ в Европу, из-за чего там начинается "ледниковый период". Над спецэффектами в россии могли бы еще поработать, потому что там просто показали кадры заснеженных европейских столиц, намекая, что зима близко, а газа якобы нет.

Только вот одна проблема, и она в музыкальном сопровождении. Дело в том, что и в оригинальных стихах Визбора, и в перепеве его внучки есть строка "плачет синяя россия". Здесь пословица "из песни слов не выкинешь" не действует – россия настолько хочет запугать Европу, что решила подменить смыслы композиции и таки выкинуть слова. Чем, собственно, сама себя подставила.

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Вот и еще одна беда для россии – "апокалипсис" в Европе отменяется

Безусловно, что на фоне полномасштабной войны Украины и россии следующая зима будет действительно тяжелой. Однако ситуация не столь катастрофическая, как это представляет россия. Скорее, сама россия не в лучшем положении.

Президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен еще в конце августа заявила, что газохранилища ЕС удалось заполнить на 80%, то есть досрочно, ведь такого показателя должны были бы достичь в ноябре.

Украина также активно готовится к приближению холодов. Кроме традиционных источников тепла, в Украине закупают генераторы и горючее для того, чтобы создавать пункты обогрева на случай, если россия решит вести энергетическую войну и бить по теплосетям. Также идет заготовка дров в отдельных городах на случай критических ситуаций, а украинцев призывают позаботиться о большем количестве теплой одежды и одеял.

Между тем "газовая империя" не может обеспечить голубым топливом собственное население. Пока кремль шантажирует всю Европу газом, значительный процент населения россии, включая живущих в городах, отапливают свои дома дровами, потому что большое количество населенных пунктов россии не газифицировано. Такая ситуация там была до вторжения и остается такой же и сейчас. Однако это не помешало россиянам сжигать газ, лишь бы он не попал в ЕС.

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