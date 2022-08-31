Это средний уровень заполнения газохранилищ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.
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Объемы газа будут увеличиваться
Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС уже достигли объема, о котором договорились в этом году. Однако политик добавила, что страны продолжат увеличивать его уровень в хранилищах.
Напомним, в июне Европарламент одобрил планы пополнения на зиму газохранилищ ЕС. Они предусматривали не менее 80% уровня хранения до 1 ноября. Таким образом цели достигли на 2 месяца раньше запланированного.
Цены на газ бьют рекорды
- российский "газпром" регулярно сокращает поставки газа в Европу, прибегая к шантажу.
- Поэтому цена голубого топлива стремительно растет. Например, 25 августа она достигла 315,105 евро за мегаватт-час – это более 3300 долларов за тысячу кубометров газа.
- В ЕС опасаются, что "газпром" продолжит сокращать поставки газа во время отопительного сезона.
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