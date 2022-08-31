Це середній рівень заповнення газосховищ. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті з енергетичної безпеки Балтійського моря.

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Обсяги газу збільшуватимуть

Фон дер Ляйен зазначила, що в ЄС вже досягли обсягу, про який домовилися на цей рік. Проте політикиня додала, що країни продовжать збільшувати його рівень у сховищах.

Нагадаємо, у червні Європарламент схвалив плани поповнення до зими газосховищ ЄС. Вони передбачали щонайменше 80% рівня зберігання до 1 листопада. Таким чином мети досягли на 2 місяці раніше від запланованого.

Ціни на газ б'ють рекорди

російський "газпром" регулярно скорочує поставки газу в Європу, вдаючись до шантажу.

Тому ціна блакитного палива стрімко зростає. Наприклад, 25 серпня вона сягнула 315,105 євро за мегават-годину – це понад 3300 доларів за тисячу кубометрів газу.

В ЄС побоюються, що "газпром" продовжить скорочувати поставки газу під час опалювального сезону.

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