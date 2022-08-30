"газпром" повідомив про скорочення поставок газу в Францію після заклику прем’єр-міністра Франції Елізабет Борн про скорочення підприємствами споживання енергії.

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Чи перезимує Франція

Французька енергетична промислова група Engie зауважила, що забезпечила достатньо газу в інших місцях, щоб задовольнити попит.

Як було оголошено раніше, Engie вже забезпечила обсяги, необхідні для виконання своїх зобов’язань перед своїми клієнтами та власними потребами, а також запровадила ряд заходів для значного зменшення будь-яких прямих фінансових і фізичних наслідків, які можуть виникнути в результаті припинення поставок газу.

– йдеться в повідомленні.

За словами виконавчого віцепрезидента Engie Клер Вейзанд, газові сховища Франції заповнені на понад 90%. Тому країна має достатньо палива, щоб впоратися з зимою із середніми температурами. Однак під час можливих похолодань ситуація може бути складною.

До слова, французька компанія вже веде переговори з алжирською Sonatrach в рамках своєї стратегії щодо зниження ризиків.

Як діє Європа

Уряди по всьому континенту намагаються скоротити свою залежність від російських енергоресурсів і розробляють плани раціонального використання палива.

Країни ЄС витрачають десятки мільярдів євро, щоб частково захистити підприємства та домогосподарства від різкого зростання рахунків на тлі зростання ризиків рецесії. Саме тому готуються кроки щодо обмеження цін на електроенергію в короткостроковій перспективі та розірвання зв’язку між вартістю газу та електроенергії в довгостроковій перспективі.

Згідно з даними інвентаризації Gas Infrastructure Europe, запаси в Європейському Союзі були заповнені до 79,4% потужностей станом на 27 серпня порівняно з цільовим показником у 80% до 1 листопада.

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Газова ситуація в Україні

Олег Гетман, фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

Як повідомила 24 каналу, Тетяна Бойко, ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх, нагадала експертка Тетяна Бойко.

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