У першу чергу, цей сезон стане найважчим через війну росії проти України, розповіла 24 каналу Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора".

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Тетяна Бойко координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Держава на загальному рівні закуповує модульні котельні, які будуть використані у випадку, якщо будуть перепади з централізованим теплопостачанням. Також, уряд контролює міста щодо підготовки до опалювального сезону.

Як підвищення ціни на газ в Європі вплине на тарифи в Україні

Тетяна Бойко зазначає, що український уряд повідомив підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, про те, що вони змушені тримати тарифи на рівні минулорічних. Різниця ж покриватиметься з бюджету.

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Таким чином, в уряді покладаються на те, що додаткові кошти, яких не вистачатиме у бюджеті, надаватимуть міжнародні донори.

У якій області опалювальний сезон буде найважчим

Ірина Верещук повідомила під час телемарафону про те, що:

Найгірша ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Це міста Енергодар, Мелітополь, Бердянськ та інші.

Влада України закликає населення евакуюватись з тимчасово окупованих територій та не вірити пропаганді окупантів.

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