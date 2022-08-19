В первую очередь, этот сезон станет самым тяжелым из-за войны россии против Украины, рассказала 24 каналу Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора".

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Татьяна Бойко координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Государство на общем уровне закупает модульные котельные, которые будут использованы в случае перепадов с централизованным теплоснабжением. Также правительство контролирует города по подготовке к отопительному сезону.

Как повышение цены на газ в Европе повлияет на тарифы в Украине

Татьяна Бойко отмечает, что украинское правительство сообщило предприятиям, предоставляющим услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, о том, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних. Разница же будет покрываться из бюджета.

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Таким образом, в правительстве полагаются, что дополнительные средства, которых не будет хватать в бюджете, будут предоставлять международные доноры.

В какой области отопительный сезон будет самым трудным

Ирина Верещук сообщила во время телемарафона о том, что:

Худшая ситуация на временно оккупированных территориях Запорожской области. Это города Энергодар, Мелитополь, Бердянск и другие.

Власти Украины призывают население эвакуироваться с временно оккупированных территорий и не верить пропаганде оккупантов.

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