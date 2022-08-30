Грошова допомога Норвегії для України

Під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері Стьоре підкреслив, війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки, зокрема енергетичної. Саме тому уряд Норвегії виділить Україні десятки мільйонів доларів допомоги.

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Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон (еквівалентні понад 200 мільйонів доларів – 24 канал), щоб українці могли купувати газ восени та взимку,
– сказав Стьоре.

Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі,
– сказав Стьоре.

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Зауважимо, що у скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину, повідомляє Bloomnerg. Стрімка інфляція та скорочення поставок росією через "північний потік-1" – головні причини зростання вартості енергетики у Європі. Річ у тім, що багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу.