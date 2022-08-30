Грошова допомога Норвегії для України

Під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері Стьоре підкреслив, війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки, зокрема енергетичної. Саме тому уряд Норвегії виділить Україні десятки мільйонів доларів допомоги.

Читайте також Ексклюзивно для читачів 24 каналу: як отримати бонус від криптобіржі Bybit

Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон (еквівалентні понад 200 мільйонів доларів – 24 канал), щоб українці могли купувати газ восени та взимку,

– сказав Стьоре.

Ці 2 мільярди крон будуть виділені з раніше озвученого пакету грошової допомоги від Норвегії. Мовиться про 10 мільярдів крон, які пообіцяв Стьоре Україні у липні, під час відвідин Києва. На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере повідомив, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України у 2022 році.

Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі,

– сказав Стьоре.

Нагадаємо! Раніше повідомлялося, що Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.

Опалювальний сезон 2022 – 2023 в Україні

Олег Гетман , фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

, фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого. Як повідомила 24 каналу, Тетяна Бойко, ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх.

Зауважимо, що у скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину, повідомляє Bloomnerg. Стрімка інфляція та скорочення поставок росією через "північний потік-1" – головні причини зростання вартості енергетики у Європі. Річ у тім, що багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.