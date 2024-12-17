Акцент на Mavic

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу оборонного відомства, 55% від суми – на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням.

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18% від суми буде спрямовано на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідники, бомбери та комплекти запчастин до них.

Бригади самі закуповують дрони

У міністерстві зауважили, що таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони України Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям.

При цьому однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт.

Скільки Україна витрачає на дрони

Цього року Міністерство оборони України планує перевищити 100 мільярдів гривень витрат на безпілотники. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше оголосив про виділення додаткових 1,1 мільярда гривень безпосередньо військовим бригадам на закупівлю безпілотників.



Що планують закупити / Інфографіка Генштабу

За прогнозами, до 2025 року витрати на оборону становитимуть 26,3% ВВП країни, що дорівнює 2,23 трильойона гривень .