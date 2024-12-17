Акцент на Mavic

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства, 55% от суммы – на дроны типа Mavic, в частности с ночным видением.

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18% от суммы будет направлено на закупку FPV-камикадзе.

Кроме того, значительные объемы финансирования выделены на закупку БПЛА-разведчики, бомберы и комплекты запчастей к ним.

Бригады сами закупают дроны

В министерстве отметили, что таким образом в кратчайшие сроки было реализовано поручение министра обороны Украины Рустема Умерова, которое позволит обеспечить военные формирования дополнительным объемом БПЛА по децентрализованным закупкам.

При этом однозначным плюсом такого решения является то, что бригады самостоятельно закупают то, что им необходимо для выполнения боевых задач. Дроны сразу будут направлены на фронт.

Сколько Украина тратит на дроны

В этом году Министерство обороны Украины планирует превысить 100 миллиардов гривен расходов на беспилотники. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее объявил о выделении дополнительных 1,1 миллиарда гривен непосредственно военным бригадам на закупку беспилотников.



Что планируют закупить / Инфографика Генштаба

По прогнозам, до 2025 года расходы на оборону составят 26,3% ВВП страны, что равняется 2,23 триллиона гривен.