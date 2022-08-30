"газпром" сообщил о сокращении поставок газа во Францию после призыва премьер-министра Франции Элизабет Борн о сокращении предприятиями потребления энергии.

Интересно Футбольным фанам приготовиться: как влиять на решения любимых клубов

Перезимует ли Франция

Французская энергетическая промышленная группа Engie отметила, что обеспечила достаточное количество газа в других местах, чтобы удовлетворить спрос.

Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед своими клиентами и собственными потребностями, а также ввела ряд мер по значительному уменьшению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа.

– говорится в сообщении.

По словам исполнительного вице-президента Engie Клер Вейзанд, газовые хранилища Франции заполнены более чем на 90%. Поэтому у страны достаточно топлива, чтобы справиться с зимой со средними температурами. Однако при возможных похолоданиях ситуация может быть сложной.

К слову, французская компания уже ведет переговоры с алжирской Sonatrach в рамках своей стратегии по снижению рисков.

Как действует Европа

Правительства по всему континенту пытаются сократить свою зависимость от российских энергоресурсов и разрабатывают планы оптимального использования топлива.

Страны ЕС тратят десятки миллиардов евро, чтобы частично защитить предприятия и домохозяйства от резкого роста счетов на фоне роста рисков рецессии. Именно поэтому готовятся шаги по ограничению цен на электроэнергию в краткосрочной перспективе и расторжению связи между стоимостью газа и электроэнергии в долгосрочной перспективе.

Согласно данным инвентаризации Gas Infrastructure Europe, запасы в Европейском Союзе были заполнены до 79,4% мощностей по состоянию на 27 августа по сравнению с целевым показателем в 80% до 1 ноября.

К теме Норвегия выделит 200 миллионов долларов Украине для покупки газа

Газовая ситуация в Украине

Олег Гетман, специалист Экономической экспертной платформы, подчеркнул, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, частично оккупированных, или частично уменьшивших свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального.

Как сообщила 24 каналу, Татьяна Бойко, цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не вырастет, ведь ее зафиксировало правительство и сообщило об этом предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних, напомнила эксперт Татьяна Бойко.

Не знаете, где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала.