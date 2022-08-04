Очевидці помітили, що на російсько-фінському кордоні біля компресорної станції "Портова", вже півтора місяця горить гігантський факел. Там встановлені турбіни "Північного потоку".

До речі У росії зізналися, що турбіну Siemens неможливо повернути на "Північний потік"

Горіти факел почав 17 червня, тобто через 3 дні після того, як прокачування трубопроводом знизили на 40%, а потім ще на третину.



Факел видно з Фінляндії / Фото Yle

росіяни вимушені спалювати свій газ

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що технологічний процес газовидобутку досить складний, вентиль на свердловині так просто не перекриєш. Видобутий газ треба десь зберігати або транспортувати, а санкції й далі обмежують дії росіян.

Замість того, щоб заробляти мільярди євро на поставках, росіяни змушені просто спалювати видобутий газ в повітря. Шантажисти вже відчувають, що час, коли вони ще можуть диктувати свої умови, стрімко скорочується,

– наголосив Галущенко.

Нагадаємо, "Газпром" качає через "Північний потік" лише 20% граничної потужності.

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