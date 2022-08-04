Відповідну інформацію, яка стосується газової турбіни Siemens, повідомили у російському газовому концерні. Там зазначили, що унеможливлюють повернення установки до компресорної станції "Портова" санкції, накладені на країну-агресорку, передає 24 канал.

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Санкції не дозволяють повернути турбіну

Санкційні режими Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність наявної ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна 073 на КС "Портова" неможливим,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що відповідну заяву "Газпром" зробив невдовзі після візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до заводу Siemens Energy. Він прибув до міста Мюльхайм-ан-дер-Рур, щоб оглянути турбіну для "Північного потоку-1". Її на початку липня Канада погодилась повернутись росії попри санкції, накладені на країну-агресорку. Зауважимо, що з відповідним проханням до уряду Канади звернулись у Німеччині.

росія за відсутністю турбіни маскує шантаж

Весь світ чудово розуміє, що росія влаштовує газовий шантаж. Водночас сам "Газпром" переконує, що необхідність приводити до ладу турбіни Siemens стала причиною скорочення постачання блакитного палива "Північним потоком-1". Наприклад, у червні кількість транспортованого газу скоротилась на 40% від запланованого.

Тоді у компанії пояснювали, що причиною цього стала та сама турбіна, яка перебуває у Канаді на ремонті. Зауважимо, що у липні росія відключила ще одну турбіну, яка потребувала втручання майстрів. У цьому випадку постачання довелось вкотре скоротити, але вже на понад 20%.

Справжня ж причина криється у бажанні тиснути на країн-членів ЄС. Оскільки практично всі вони стали на бік України, то росія намагається бодай якось впливати на рішення, які вони ухвалюють. Зокрема на санкційні обмеження, які щоденно лише посилюються через повномасштабне вторгнення країни-агресорки.

Газ в Європі вкотре подорожчав

На тлі газового шантажу та спроб шукати альтернативні джерела постачання блакитного палива, ціни на нього в Європі вкотре зросли. Так, 26 липня біржова вартість газу вперше від березня 2022 року перетнула позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Сталось це на фоні відключення ще однієї турбіни "Північного потоку-1". Як ми зазначали вище, це рішення стало причиною скорочення кількості транспортованого блакитного палива.

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