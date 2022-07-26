Ціна газу

Вартість серпневого ф'ючерсу на хабі TTF сьогодні (26 липня) досягла 189,75 євро мегават-годину, що еквівалентно близько 2 033 доларів за тисячу кубометрів.

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Чому ціна газу зросла

Ціну газу в Європі підштовхнули вгору дії "газпрому". Раніше російський "газпром" заявляв, що зменшить постачання газу "Північним потоком-1" ще на половину. З 27 липня потужність становитиме лише 20%, або не більше 33 мільйонів кубометрів газу. Причиною в компанії назвали – закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

Разом з тим Німеччина зазначила, що для скорочення поставок немає технічних причин, передає видання NTV. "За нашою інформацією, технічних причин для скорочення поставок немає", – заявила прес-секретар Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.

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