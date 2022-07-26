Цена газа

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF сегодня (26 июля) достигла 189,75 евро за мегаватт-час, что эквивалентно около 2 033 долларам за тысячу кубометров.

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Почему цена газа выросла

Цену газа в Европе подтолкнули вверх действия "газпрома". Ранее российский "газпром" заявлял, что снизит поставки газа "Северным потоком-1" еще на половину. С 27 июля мощность составит всего 20% или не более 33 миллионов кубометров газа. Причиной в компании назвали истечение срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Вместе с тем, Германия отметила, что для сокращения поставок нет технических причин, передает издание NTV. "По нашей информации, технических причин для сокращения поставок нет", – заявила пресс-секретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Германии.

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