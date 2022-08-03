Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував передачу турбіни для "Північного потоку" Канадою. Раніше турбіна Siemens обслуговувалась саме на канадській території.
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Використання турбіни можна починати вже, – Шольц
Турбіну можна транспортувати та використовувати в будь-який час,
– сказав Шольц під час візиту на фабрику Siemens Energy.
Глава німецького уряду запевнив, що у росії немає жодних технічних причин, аби не виконувати свої зобов'язання щодо постачання газу.
кремль знайшов виправдання для зменшення прокачки газу
Раніше у кремлі казали, що саме через відсутню турбіну не можуть прокачувати достатньо газу для Європи через "Північний потік-1". Ще 17 липня турбіну доставили з Канади до Німеччини, далі мали передати російській стороні. Проте, пишуть ЗМІ, турбіна начебто "застрягла" у дорозі.
Що відомо про скандальну передачу турбіну росії:
- Дискусії щодо того, чи має Канада повертати турбіну для російського газопровіду, тривали кілька тижнів.
- Зрештою 10 липня уряд Джастіна Трюдо погодився повернути відременотовану турбіну для "Північного потоку".
- Такий крок Канади схвалили США.
- Сам канадський прем'єр назвав це "дуже складним рішенням", а парламент країни попросив пояснити мотиви передачі.
Дивіться у відео – для чого у кремлі підвищують ставки: