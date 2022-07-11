Турбіна підвищить енергетичну безпеку країн Європи, – Держдеп
Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. Він сказав, що США підтримують рішення Канади повернути Німеччині відремонтовану турбіну, яка необхідна для газопроводу "Північний потік-1".
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Нед Прайс зазначив, що повернення турбіни спрямоване на забезпечення постійних потоків газу до Європи на тлі дефіциту, який виник після вторгнення росії в Україну.
Речник Держдепартаменту додав, що турбіна підвищить енергетичну безпеку країн Європи.
У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам поповнити свої газові запаси, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість, а також протистояти зусиллям росії використовувати енергетику як зброю,
– сказав Прайс.
Що відомо про повернення турбіни
- 10 липня стало відомо, що Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1".
- У компанії Siemens це рішення схарактеризували як політичне та заявили, що це важливий перший крок для поставки турбіни.
- Після цього Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики України заявили, що розчаровані через такі дії Канади. У МЗС України закликали Канаду скасувати це рішення.
- Також гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалась тиску з боку росії. російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.
- Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук інформувала, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу.
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