Турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы, – Госдеп
Об этом заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс. Он сказал, что США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину, необходимую для газопровода "Северного потока-1".
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Нед Прайс отметил, что возвращение турбины направлено на обеспечение постоянных потоков газа в Европу на фоне дефицита, возникшего после вторжения россии в Украину.
Представитель Госдепартамента добавил, что турбина повысит энергетическую безопасность стран Европы.
В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам пополнить свои газовые запасы, повысив их энергетическую безопасность и устойчивость, а также противостоять усилиям россии использовать энергетику как оружие,
– сказал Прайс.
Что известно о возвращении турбины
- 10 июля стало известно, что Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток-1".
- В Siemens это решение охарактеризовали как политическое и заявили, что это важный первый шаг для поставки турбины.
- После этого Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики Украины заявили, что разочарованы из-за таких действий Канады. В МИД Украины призвали Канаду отменить это решение.
- Также гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. российский "газпром" имеет все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.
- Советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук информировала, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставки газа.
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