До этой даты будет продолжаться процесс планового обслуживания. Об этом сообщили в российском "Газпроме", передает 24 канал.

Читайте также Канада передает турбину "Северному потоку": Siemens назвал такое решение политическим

россия шантажирует Европу газом

В этом году говорится не об обычном техническом обслуживании газопровода, пишет Reuters. Следует учитывать вторжение России в Украину, западные санкции и ограничение поставок энергоносителей.

Обычно профилактические работы, которые должны завершиться 21 июля, проходили незаметно для всех, кроме трейдеров и газовой отрасли. Однако сейчас Европа находится в напряжении.

Опасаются, что "газпром" может продлить период технического обслуживания или даже объявить о постоянном прекращении поставок. На такие шаги москва может пойти для шантажа.

Напомним, еще до ремонта россия снизила пропускную способность трубопровода до 40%.

Может возникнуть дефицит газа

"Северный поток-1" имеет протяженность 1224 километра и мощность 55 миллиардов кубометров. Большинство газа поступает непосредственно в Германию, но некоторая часть идет на запад и юг.

Есть и другие крупные трубопроводы из России в Европу, но потоки постепенно снижаются.

Если Северный поток-1 не откроется 21 июля, в Европе может возникнуть нехватка газа для зимних месяцев пикового спроса. Европейские подземные хранилища заполнены на 60%, а должны быть на 80% до 1 ноября.

Интересно – кто может поставлять газ вместо россии: