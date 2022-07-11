Про це 24 каналу розповіла радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук. Вона каже, що для того, аби зберегти постачання газу на належному рівні, Канаді та Німеччині не треба порушувати санкційні режими.

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За її словами українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу.

Водночас російський "газпром" на 60% зменшив постачання газу до Європи через "Північний потік", а ще раніше припинив постачання через польську трубу.

Це штучний дефіцит, це штучне завищення цін, яке з одного боку створює пастку для європейців, а з іншого – дозволяють цінам шалено підніматися і це ще більше дає грошей росії,

– наголосила Заліщук.

Вона зазначила позицію України – що таке порушення санкційного режиму насправді негативне, бо воно може створити передумови для інших країн використовувати свої слабкі сторони, щоб послабити санкції в інших напрямках.

Для чого Канаді передавати турбіну Німеччині

Експертка пояснила, що це гра на підвищення ставок. На її думку, Росія розуміє, що це сильна карта в грі, вони шантажують Німеччину, що їм буде холодно взимку і зупиняться підприємства.

Хоча з технологічної точки зору, німецька компанія, якій належить ця турбіна, сказала, що це маніпуляція. Бо в "газпрому" є і багато інших турбін, а ця одна може забезпечити лише часткове збільшення прокачки газу,

– зауважила Заліщук.

Радниця глави "Нафтогазу" вважає, що фактично росія поставила "в куток" наших стратегічних партнерів, щоб сьогодні отримати прецедент послаблення санкцій.

В "Нафтогазі" готують відповідну заяву

Світлана Заліщук розповіла, що зараз "Нафтогаз" з оператором газотранспортної системи готує публічну заяву і звернення до наших партнерів переглянути своє рішення.

Ми наполягаємо, щоб уряд Канади не передавав цю турбіну Німеччині. В усіх аспектах це буде правильним рішенням, бо ми не будемо “йти на повідку” в агресора,

– заявила вона

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До слова, ще 10 липня Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити роботу російського газогону "Північний потік". Там кажуть, що економіка Німеччини страждає від відсутності необхідного постачання газу.

В Україні засудили це рішення, назвавши його поганим прецедентом винятку з санкцій. Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон переконаний, що Канада піддалась тиску. Річ у тім, що російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.