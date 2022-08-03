Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал передачу турбины для "Северного потока" Канадой. Ранее турбина Siemens обслуживалась именно на канадской территории.
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Использование турбины можно уже начинать, – Шольц
Турбину можно транспортировать и использовать в любое время,
– сказал Шольц во время визита на фабрику Siemens Energy.
Глава немецкого правительства заверил, что у россии нет никаких технических причин, чтобы не выполнять свои обязательства по поставкам газа.
кремль нашел оправдание для уменьшения прокачки газа
Ранее в кремле говорили, что именно из-за отсутствующей турбины не могут прокачивать достаточно газа для Европы через "Северный поток-1". Еще 17 июля турбину доставили из Канады в Германию, затем должны были передать российской стороне. Однако, пишут СМИ, турбина вроде бы "застряла" в дороге.
Что известно о скандальной передаче турбины россии:
- Дискуссии о том, должна ли Канада возвращать турбину для российского газопровода, длились несколько недель.
- В конце концов, 10 июля правительство Джастина Трюдо согласилось вернуть отремонтированную турбину для "Северного потока".
- Такой шаг Канады был одобрен США.
- Сам канадский премьер назвал это "очень сложным решением", а парламент попросил объяснить мотивы передачи.
Смотрите в видео – для чего в кремле повышают ставки: