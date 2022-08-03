Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал передачу турбины для "Северного потока" Канадой. Ранее турбина Siemens обслуживалась именно на канадской территории.

Тема Призрак холодной зимы: как Германия избавляется от путина и российского газа

Использование турбины можно уже начинать, – Шольц

Турбину можно транспортировать и использовать в любое время,

– сказал Шольц во время визита на фабрику Siemens Energy.

Глава немецкого правительства заверил, что у россии нет никаких технических причин, чтобы не выполнять свои обязательства по поставкам газа.

кремль нашел оправдание для уменьшения прокачки газа

Ранее в кремле говорили, что именно из-за отсутствующей турбины не могут прокачивать достаточно газа для Европы через "Северный поток-1". Еще 17 июля турбину доставили из Канады в Германию, затем должны были передать российской стороне. Однако, пишут СМИ, турбина вроде бы "застряла" в дороге.

Что известно о скандальной передаче турбины россии:

Дискуссии о том, должна ли Канада возвращать турбину для российского газопровода, длились несколько недель.

В конце концов, 10 июля правительство Джастина Трюдо согласилось вернуть отремонтированную турбину для "Северного потока".

Такой шаг Канады был одобрен США.

Сам канадский премьер назвал это "очень сложным решением", а парламент попросил объяснить мотивы передачи.

Смотрите в видео – для чего в кремле повышают ставки: