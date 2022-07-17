Один із депутатів парламенту Канади назвав рішення уряду ляпасом українському народові. Тому тепер до парламенту на виступ запрошують 2 міністрів та 3 послів.
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Кого викликають до парламенту
Депутати проголосували за те, щоб запросити на виступ главу МЗС Мелані Жолі, міністра природніх ресурсів Джонатана Вілкінсона і 3 дипломатів – послів України, Німеччини та Європейського Союзу. Міністрам пропонують з'явитися з поясненням рішення про передачу турбін до 22 липня.
Дипломатів викликають для того, щоб почути позиції щодо цього питання, зокрема й України. Рішення канадського уряду викликало обурення не лише в нашої країни, але й в частини парламенту.
Рішення уряду призупинити власні санкції є ляпасом для українського народу в його найгіршу годину. Важливо, щоб ми були тверді в своїй рішучості, бо в іншому випадку росія просто продовжить посилювати свій тиск,
– заявив депутат Гарнет Геруіс.
Окрім дипломатів, канадські парламентарі пропонують заслухати й представників Конгресу українців Канади, який також висловив обурення щодо рішення уряду.
Канада вирішила передати Німеччині турбіни "Північного потоку-1": головне
- Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1". Це рішення привітали в Німеччині.
- У Siemens це рішення назвали політичним, однак зазначили, що турбіну передадуть якнайшвидше.
- В Україні таке рішення викликало обурення. Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалася тиску з боку росії. Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук зауважила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу і без цієї турбіни.
- Президент України Володимир Зеленський також засудив це рішення і назвав його абсолютно неприйнятним винятком з санкцій, яке москва сприйматиме як слабкість Заходу.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав це рішення важким, водночас Конгрес українців Канади вирішив оскаржити його в суді.
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