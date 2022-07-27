Як інформує 24 канал, про факти, які свідчать про продовження газового шантажу "Газпрому", пишуть російські ЗМІ. Поставки становитимуть не більше ніж 33 мільйони кубометрів блакитного палива за добу, коли плановий обсяг сягає 167 мільйонів кубів.

До теми Як росіяни дали Україні можливість заробити 1 мільярд євро, а ЄС обійтися без "Газпрому"

Раніше "Північний потік-1" працював лише на 40% своєї потужності

Вже в червні "Газпром" знизив прокачування газу "Північним потоком-1" до 40% потужності. Російський монополіст пояснював, що це – через затримання повернення з ремонту турбіни Siemens для компресорної станції. Турбіну повернула Канада Німеччині, яка потім направила її до росії.

З 10 до 21 липня трубопровід не працював через технічні роботи. Вже 25 липня у "Газпромі" поскаржились на ще одну турбіну, через яку постачання трубопроводом впаде до 20 відсотків.

Зверніть увагу! У кремлі на довгі пояснення не розщедрились. рупор путінської влади дмітрій пєсков сказав, що "Північний потік-1" постачає стільки газу в Європу, скільки це технічно можливо.

Реакція Офісу Президента на дії "Газпрому"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що росія оголосила енергетичну війну Європі.

Відповіддю на фантазії росіян про "льодовиковий період" має бути посилення антиросійських санкцій та додаткова зброя для України. Разом зможемо розбити наївну стратегію кремля,

– написав керівник ОП.

Читайте також У Єврокомісії заявили, що повне припинення поставок газу з Росії рано чи пізно настане

Газовий шантаж кремля: останні новини

26 липня біржова ціна на газ вперше від березня цього року перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

На це вплинули заяви "Газпрому" про зменшення обсягів постачання.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росія веде небезпечну газову війну. Європі треба бити у відповідь.

москва навмисне робить все, аби європейцям було важко підготуватись до війни, реагувати на це слід жорсткими санкціями.

Дивіться у відео "Газпром" підвищував тиск у ГТС України: