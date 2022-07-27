Как информирует 24 канал, о фактах, свидетельствующих о продолжении газового шантажа "Газпрома" , пишут российские СМИ. Поставки составят не более 33 миллионов кубометров голубого топлива в сутки, когда плановый объем достигает 167 миллионов кубов.

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Ранее "Северный поток-1" работал всего на 40% своей мощности.

Уже в июне "Газпром" снизил прокачку газа по "Северному потоку-1" до 40% мощности. Российский монополист объяснял, что это из-за задержания возврата по ремонту турбины Siemens для компрессорной станции. Турбину вернула Канада Германии, которая затем направила ее в россию.

С 10 по 21 июля трубопровод не работал из-за технических работ. Уже 25 июля в "Газпроме" пожаловались на еще одну турбину, из-за которой снабжение трубопроводом упадет до 20 процентов.

Обратите внимание! В кремле на длинные пояснения не раскошелились. рупор путинской власти дмитрий песков сказал, что "Северный поток-1" поставляет столько газа в Европу, сколько это технически возможно.

Реакция Офиса Президента на действия "Газпрома"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что россия объявила энергетическую войну Европе.

Ответом на фантазии россиян о "ледниковом периоде" должно быть усиление антироссийских санкций и дополнительное оружие для Украины. Вместе сможем разбить наивную стратегию кремля,

– написал руководитель ОП.

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Газовый шантаж кремля: последние новости

26 июля биржевая цена на газ впервые с марта этого года превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

На это повлияли заявления Газпрома об уменьшении объемов поставок.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россия ведет опасную газовую войну. Европе нужно бить в ответ.

москва намеренно делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к войне, реагировать на это следует жесткими санкциями.

Смотрите в видео "Газпром" повышало давление в ГТС Украины: