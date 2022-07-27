Как информирует 24 канал, о фактах, свидетельствующих о продолжении газового шантажа "Газпрома" , пишут российские СМИ. Поставки составят не более 33 миллионов кубометров голубого топлива в сутки, когда плановый объем достигает 167 миллионов кубов.
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Ранее "Северный поток-1" работал всего на 40% своей мощности.
Уже в июне "Газпром" снизил прокачку газа по "Северному потоку-1" до 40% мощности. Российский монополист объяснял, что это из-за задержания возврата по ремонту турбины Siemens для компрессорной станции. Турбину вернула Канада Германии, которая затем направила ее в россию.
С 10 по 21 июля трубопровод не работал из-за технических работ. Уже 25 июля в "Газпроме" пожаловались на еще одну турбину, из-за которой снабжение трубопроводом упадет до 20 процентов.
Реакция Офиса Президента на действия "Газпрома"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что россия объявила энергетическую войну Европе.
Ответом на фантазии россиян о "ледниковом периоде" должно быть усиление антироссийских санкций и дополнительное оружие для Украины. Вместе сможем разбить наивную стратегию кремля,
– написал руководитель ОП.
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Газовый шантаж кремля: последние новости
- 26 июля биржевая цена на газ впервые с марта этого года превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.
- На это повлияли заявления Газпрома об уменьшении объемов поставок.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что россия ведет опасную газовую войну. Европе нужно бить в ответ.
- москва намеренно делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к войне, реагировать на это следует жесткими санкциями.
Смотрите в видео "Газпром" повышало давление в ГТС Украины: