Следовательно, в Евросоюзе 26 июля экстренно приняли решение о сокращении потребления газа уже этой зимой. Более того, уже обсуждают и новый пакет санкций, который будет касаться газового эмбарго, хотя до этого европейцы не хотели идти на такой шаг. Об этом рассказал ведущий Алексей Изжой на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала.

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По его словам, вместе с газовым шантажом произошло и прозрение Европейского Союза. Ведь там уже откровенно заявили, что это – не шантаж, а торговая война, объявленная москвой.

К тому же российский "газпром" не просто продолжил шантаж "Северным потоком – 1", но и пытается привезти к аварии в украинской газотранспортной системе. Поэтому в Киеве уверены, что единственный адекватный ответ россии – это ударить в ответ.

Угодить кремлю у европейцев не получилось

ЕС до последнего пытался задобрить кремль, чтобы там не сокращали поставки газа, но, как мы с вами прекрасно знаем, чем больше ты идешь на уступки бандиту, тем больше он наглеет. Так произошло и в этот раз,

- заявил журналист.

Накануне, 26 июля, на Лондонской бирже цена газа в Европе вновь побила рекорды. Теперь 1000 кубометров газа в Европе стоит 1900 долларов, а еще в начале вчерашнего дня цена составляла 1735 долларов. И это еще не предел.

Причиной такого подорожания стал очередной шантаж со стороны кремля. Все помнят, как Германия настаивала на возвращении россиянам газовой турбины Siemens, оказавшейся на ремонте в Канаде и которую из-за санкций Канада не хотела возвращать.

"Украина все время выступала против возвращения этой турбины, потому что это нарушало бы санкции. Мол, если вы уже приняли такие ограничения, то, видимо, должны их соблюдать", – говорит Печій.

Но кремль все же использовал эту ситуацию, чтобы шантажировать Европу. Как рассказывали в российском "газпроме", турбина была крайне необходима для нормальной работы "Северного потока – 1".

Несмотря на то, что эксперты, и даже Министерство энергетики Германии уверяли, что отсутствие этой турбины никак не влияет на работу газопровода, потому что она является резервной и не привлечена к работе, кремль решил манипулировать этим фактом, снизив поставки газа в Германию сначала на 40%, а потом и на 60%.

Это очень болезненно отразилось на Германии, которая не успела наполнить свои газовые хранилища, поэтому правительство Шольца начал практически умолять Канаду вернуть турбину россии. Несмотря на протест Украины, канадцы в конце концов отправили турбину в Германию, а оттуда она должна была попасть в руки россиян.

Теперь турбина не нужна россиянам

"Украина неоднократно уверяла, что Россия будет наглеть больше, если хоть немного пойти ей на уступки. И когда Канада сказала, что возвращает турбину, на следующий же день, 11 июля, Россия полностью остановила прокачку газа через "Северный поток – 1", якобы снова проводя какой – то ремонт", - подчеркнул ведущий.

Ремонт объявили на 10 дней, в течение которых все гадали, возобновит ли Россия хоть какие-то поставки газа, когда это срок истечет. На удивление, 21 июля, она это сделала, но опять же лишь на 40% от полной мощности "Северного потока – 1".

Немцы немножко выдохнули, но уже за 5 дней российский "газпром" заявил, что с 27 июля объемы прокачки газа через "Северный поток – 1" будут составлять лишь 20% от общей мощности.

В связи с окончанием срока межремонтного наработки до капитального ремонта (в соответствии с распоряжением ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая",

– заявили в россии.

Простыми словами, россияне заявили, что у них не работает еще одна турбина Siemens, которую также нужно срочно ремонтировать. Но здесь есть удивительно интересные нюансы:

россия прокачивает через" Северный поток – 1 " именно 20%, потому что это максимальный минимум-если они снизят объем больше, придется вообще останавливать трубу,

Россия не хочет забирать первую турбину Siemens, о которой так хлопотали немцы, и которую Канада согласилась отправить в Европу.

Именно второй факт должно привести в чувство правительство Шольца. Компания Siemens Energy сообщила, что турбина готова к доставке на компрессорную станцию "Портовая", где "Северный поток – 1" начинает свою работу на Европу. Перед этим" газпром " должен предоставить таможенные документы для передачи, но он этого не делает.

В компании отмечают, что транспортировка турбины может начаться немедленно, поскольку власть Германия предоставила Siemens Energy все необходимые документы для экспорта в россию еще в начале прошлой недели.

Но теперь Россия не хочет просто так забирать эту турбину. Тут начинается новый поворот шантажа,

– сказал Печий.

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