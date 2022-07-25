Дело в том, что любое неожиданное повышение давления может привести к нештатным ситуациям на магистральном газопроводе. В частности, возможен даже вывод систем из строя. А накануне в Еврокомиссии заявили, что рано или поздно будут вынуждены полностью отказаться от газа россии.

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Повышение давления опасно для Европы

Специалисты Оператора ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" на участке госграницы россии с Украиной.

Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как "газпром" снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн кубометров в сутки,

– подчеркнул генеральный директор Опертора ГТС Украины Сергей Макогон.

Следует вспомнить, что накануне россия буквально поставила очередной ультиматум Европе. Агрессор анонсировал масштабное снижение поставок газа Европе через "Северный поток-1" до 20% от всей мощности газопровода. А их диктатор заявил, что кризиса можно избежать, если возобновить строительство подсанкционного "Северный поток-2". Президент Владимир Зеленский 25 июля обратился к миру относительно этого. Он акцентировал, что это уже настоящая газовая война, поэтому нужно немедленно бить в ответ.

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