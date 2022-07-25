Річ у тім, що будь-яке неочікуване підвищення тиску може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі. Зокрема, можливе навіть виведення систем з ладу. А напередодні в Єврокомісії заявили, що рано чи пізно будуть змушені повністю відмовитися від газу росії.

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Підвищення тиску небезпечне для Європи

Фахівці Оператора ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі "Уренгой – Помари – Ужгород" на ділянці держкордону Росії з Україною.

Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн кубометрів на добу,

– підкреслив генеральний директор Опертора ГТС України Сергій Макогон.

Слід згадати, що напередодні росія буквально поставила черговий ультиматум Європі. Агресор анонсував масштабне зниження постачання газу Європі через "Північний потік-1" до 20% від усієї потужності газопроводу. А їхній диктатор заявив, що кризи можна уникнути, якщо відновити будівництво підсанкційного "Північний потік-2". Президент Володимир Зеленський 25 липня звернувся до світу щодо цього. Він акцентував, що це вже справжня газова війна, тому потрібно негайно бити у відповідь.

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