У ЄС вже визначились, що росія є ненадійним постачальником газу. Це після Олафа Шольца підтвердила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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ЄС має бути незалежним від рішень кремля

Фон дер Ляєн наголосила: Брюссель має бути незалежним від рішень кремля. росіян надійними партнерами щодо енергозабезпечення назвати неможливо.

"Газпром" свідомо тримав низькі обсяги. Тим часом росія постачає газ лише частково або не постачає зовсім у дванадцять держав-членів. Тому Європа має бути готова до найгіршого сценарію: повної зупинки поставок газу рано чи пізно,

– пояснила очільниця Єврокомісії.

У ЄС вважають, аби пом'якшити наслідки цього, потрібно заощадити 15 відсотків споживання газу вже до березня наступного року. Мовиться про 45 мільярдів кубометрів газу.

ЄС хоче бути незалежним від імпорту газу з росії до 2027

Країни-члени ЄС хочуть стати повністю незалежними від імпорту російського газу в не пізніше 2027 року. У Брюсселі планують інвестувати близько 300 мільярдів євро у відновлювальні джерела енергії, паралельно – укладають угоди з надійнішими партнерами – такими, як США та Норвегія.

Тим часом Угорщина попросила у росії додаткові 700 мільйонів кубометрів газу

7 пакет санкцій ЄС проти росії: що про нього відомо

21 липня ЄС запровадив сьомий пакет санкцій проти держави-агресорки.

У новому переліку обмежень проти росії – ембарго на російське золото та замороження активів "Сбербанку".

Також санкції ввели проти 57 росіян. У списку – політики, чиновники, бізнесмени.

Під каральні обмеження потрапила і низка юридичних осіб.

Дізнайтесь у відео – нова заява Кіссинджера щодо війни росії в Україні: