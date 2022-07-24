Відповідну заяву Олаф Шольц озвучив 23 липня. Перед цим Німеччина бідкалась через неможливість перезимувати без російського газу.

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Шольц лише зараз визнав росію ненадійним постачальником газу

Олаф Шольц відмовив росії у запуску "Північного потоку-2", який москва хотіла запустити нібито для того, щоб відновити повномасштабне постачання газу в Німеччину.

Пропускна спроможність газопроводів "Північний потік-1", "Ямал" і через Україну достатня для виконання росією своїх зобов'язань щодо постачання,

– пояснив Шольц.

Політик також додав, що ембарго на постачання російського газу не існує, проте технічні причини зменшення постачання були висунуті лише кремлем. Олаф Шольц назвав:

заяви росії про скорочення постачання газу через технічні причини – непереконливими;

росію – небезпечним постачальником газу.

"Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п'ять разів підписували", – пояснив німецький канцлер.

Додав, що саме тому Німеччина вирішила перестрахуватись. Тому країна намагається скоротити споживання газу та збільшити його імпорт з інших країн.

"Ми зробимо все можливе, щоби пережити цю ситуацію", – запевнив Шольц.

Останні новини щодо споживання Німеччиною російського газу

Експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд пояснив, що за останні десятиліття Німеччина посилила власну залежність від російського газу і не створила достатньо альтернативних шляхів для транспортування газу. Проблема виявилась у тому, що від нестачі газу може постраждати німецька промисловість.

Керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявив, що не переживуть зиму без російського газу. Адже у країні сховища зі зберігання газу заповнені тільки на 65%.

Натомість в Bloomberg заявили, що Євросоюз планує більше співпрацювати з країнами Африки, щоб зменшити свою залежність від російського газу майже на дві третини 2022 року.

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