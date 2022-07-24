Відповідну заяву Олаф Шольц озвучив 23 липня. Перед цим Німеччина бідкалась через неможливість перезимувати без російського газу.
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Шольц лише зараз визнав росію ненадійним постачальником газу
Олаф Шольц відмовив росії у запуску "Північного потоку-2", який москва хотіла запустити нібито для того, щоб відновити повномасштабне постачання газу в Німеччину.
Пропускна спроможність газопроводів "Північний потік-1", "Ямал" і через Україну достатня для виконання росією своїх зобов'язань щодо постачання,
– пояснив Шольц.
Політик також додав, що ембарго на постачання російського газу не існує, проте технічні причини зменшення постачання були висунуті лише кремлем. Олаф Шольц назвав:
- заяви росії про скорочення постачання газу через технічні причини – непереконливими;
- росію – небезпечним постачальником газу.
"Надійніше, ніж сьогодні, не буде. Не можна покладатися на щось, якщо контракт не виконується, хоча його вже п'ять разів підписували", – пояснив німецький канцлер.
Додав, що саме тому Німеччина вирішила перестрахуватись. Тому країна намагається скоротити споживання газу та збільшити його імпорт з інших країн.
"Ми зробимо все можливе, щоби пережити цю ситуацію", – запевнив Шольц.
Останні новини щодо споживання Німеччиною російського газу
- Експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд пояснив, що за останні десятиліття Німеччина посилила власну залежність від російського газу і не створила достатньо альтернативних шляхів для транспортування газу. Проблема виявилась у тому, що від нестачі газу може постраждати німецька промисловість.
- Керівник Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер заявив, що не переживуть зиму без російського газу. Адже у країні сховища зі зберігання газу заповнені тільки на 65%.
- Натомість в Bloomberg заявили, що Євросоюз планує більше співпрацювати з країнами Африки, щоб зменшити свою залежність від російського газу майже на дві третини 2022 року.
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