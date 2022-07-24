Соответствующее заявление Олаф Шольц озвучил 23 июля. Перед этим Германия жаловалась из-за невозможности перезимовать без российского газа.

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Шольц только сейчас признал россию ненадежным поставщиком газа

Олаф Шольц отказал россии в запуске "Северного потока-2", который москва хотела запустить якобы для того, чтобы возобновить полномасштабные поставки газа в Германию.

Пропускная способность газопроводов "Северный поток-1", "Ямал" и через Украину достаточна для выполнения россией своих обязательств по поставке,

– объяснил Шольц.

Политик также добавил, что эмбарго на поставку российского газа не существует, однако технические причины уменьшения поставок были выдвинуты только кремлем. Олаф Шольц назвал:

заявления россии о сокращении поставок газа по техническим причинам – неубедительными;

россию – опасным поставщиком газа.

"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя полагаться на что-либо, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", – объяснил немецкий канцлер.

Добавил, что именно поэтому Германия решила перестраховаться. Поэтому страна пытается сократить потребление газа и увеличить его импорт из других стран.

"Мы сделаем все возможное, чтобы пережить эту ситуацию", – заверил Щольц.

Последние новости по потреблению Германией российского газа

Эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд объяснил, что за последние десятилетия Германия усилила свою зависимость от российского газа и не создала достаточно альтернативных путей для транспортировки газа. Проблема оказалась в том, что от нехватки газа может пострадать германская промышленность.

Руководитель Федерального агентства по сети Клаус Мюллер заявил, что не переживут зиму без российского газа. Ведь в стране хранилища по хранению газа заполнены только на 65%.

В Bloomberg заявили, что Евросоюз планирует больше сотрудничать со странами Африки, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа почти на две трети 2022 года.

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