Хранилища для хранения газа заполнены примерно на 65%. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер.

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В Германии переживают за зиму

Мюллер считает, что 65% газа в хранилищах не будет достаточно, чтобы "пережить зиму без российского газа".

Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа,

– сказал он.

Он также сказал, что техническое обслуживание трубопровода "Северный поток-1" должно завершиться 21 июля. По его словам, от дальнейшей судьбы этого газопровода "многое зависит".

ЕС потратил больше на нефть и газ из россии, чем направил Украине на помощь

Отметим, что с 24 февраля ЕС потратил гораздо больше средств на закупку российских нефти, угля и газа, чем на помощь Украине. Между тем, анонсированный седьмой пакет санкций никак не связан с этими ресурсами. Пока некоторые страны выражают обеспокоенность по поводу ограничений, цены на нефть растут, а рубль становится крепче.

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