Как подорожала продуктовая корзина

В декабре за продуктовую корзину из наиболее употребляемых товаров украинец отдавал 302,86 гривны против 347,1 гривны в июне. За пять месяцев (с декабря по июнь) продуктовая корзина подорожала на 44,24 гривны, или на 14,16%.

Читайте также Не биткоином единым: как бесплатно получить новые криптомонеты

В такую корзину преимущественно вошли бы крупы (гречка), яйца, хлеб, молоко, мясо, картофель, сахар и фрукты (яблоки). Поэтому с начала войны цены на разные продукты изменились следующим образом:

батон (500 граммов) – в феврале стоил 18,36 гривны, а в июне уже 20,27 гривны (+10,40%);

(500 граммов) – в феврале стоил 18,36 гривны, а в июне уже 20,27 гривны (+10,40%); картофель (килограмм) – 9,54 гривны против 12,24 гривны (+28,30%);

(килограмм) – 9,54 гривны против 12,24 гривны (+28,30%); куриное филе (килограмм) – 123,63 гривны против 131,97 гривны (+6,75%);

(килограмм) – 123,63 гривны против 131,97 гривны (+6,75%); сахар (килограмм) – 26,99 гривны против 31,89 гривны (+18,15%);

(килограмм) – 26,99 гривны против 31,89 гривны (+18,15%); гречка (килограмм) – 48,66 гривны против 81,23 гривны (+66,93%);

(килограмм) – 48,66 гривны против 81,23 гривны (+66,93%); десяток яиц – 33,44 гривны против 22,72 гривны (-32,06%);

– 33,44 гривны против 22,72 гривны (-32,06%); молоко пастеризованное 2,6% жирности (литр) – 29,37 гривны против 32,29 гривны (+9,94%)

пастеризованное 2,6% жирности (литр) – 29,37 гривны против 32,29 гривны (+9,94%) яблоки (килограмм) – 12,87 гривны против 14,49 гривны (+12,59%).

Как подорожала продуктовая корзина от начала войны / Инфографика 24 канала

Как считали и анализировали цены: мы сравнивали средние цены в Украине согласно данным Госстата, которые были в феврале против июня этого года. Реальная цена продуктов в супермаркетах Журналисты 24 канала посетили несколько самых популярных сетей супермаркетов в Киеве, чтобы выяснить, какая реальная средняя цена продуктовой корзины по состоянию на 15 июля. Батон "Киевхлеб" (500 граммов) – 23,97 гривны.

"Киевхлеб" (500 граммов) – 23,97 гривны. Картофель молодой (килограмм) – 19,60 гривны.

молодой (килограмм) – 19,60 гривны. Куриное филе охлажденное (килограмм) – 137,27 гривны.

охлажденное (килограмм) – 137,27 гривны. Сахар белый кристаллический (800 граммов) – 36,40 гривны.

белый кристаллический (800 граммов) – 36,40 гривны. Крупа гречневая ядрица (килограмм) – 104,36 гривны.

ядрица (килограмм) – 104,36 гривны. Десяток яиц (не высшего сорта) – 29,50 гривны.

(не высшего сорта) – 29,50 гривны. Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (950 граммов) – 39,84 гривны.

пастеризованное жирностью 2,5% (950 граммов) – 39,84 гривны. Яблоки Голден (килограмм) – 16,95 гривны. Почему цены подорожали

На рост цен с начала войны повлияла стремительная инфляция, внутренние и внешние факторы, связанные с войной. В июне росли в цене сырые продукты, речь идет об овощах и фруктах – до 36,1% годовых. Что касается обработанных продовольственных товаров, то они выросли до 21,5% годовых.

В НБУ объяснили, что это прежде всего связано с:

появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании;

ростом затрат на их производство и снабжение.

В среднем цены на продукты в июне подорожали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это больше чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.

К теме Как изменились цены в июне: что подорожало больше всего

Также еще одним фактором, повлиявшим на рост цен – подорожание топлива. В НБУ отметили, что топливо внесло наибольшую долю в повышение индекса потребительских цен (ИПЦ). Следом за ним – пищевые продукты.

Больше всего подорожали в июне:

яйца – на 17,2%;

– на 17,2%; сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, мясо домашней птицы – от 4,2% до 10,9%.

Подорожание круп, в том числе гречки, в Нацбанке объяснили ограниченностью собственных запасов и возможностей импорта. Быстрее росли в июне цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.

В ассоциации "Свиноводы Украины" рассказали, что рост закупочных цен в основном фиксировались в центральных и восточных областях. Диапазон закупочных цен в центральных областях повысился до 58 – 61 гривен за килограмм, в восточных – до 61 – 63 гривны за килограмм, в западных – 57 гривен за килограмм.

Ситуация с инфляцией в Украине

В июне инфляция ускорилась до 21,5% в годовом исчислении. В НБУ отметили, что ухудшение инфляционных ожиданий оказывало давление на цены, поэтому базовая инфляция ускорилась до 15,2% годовых.

Факторы, ускорившие инфляцию:

нарушение цепей поставки,

сокращение предложения отдельных товаров,

увеличение издержек бизнеса,

разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий россии и оккупации отдельных территорий.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Актуально – соль и сахар могут снова подорожать: смотрите видео