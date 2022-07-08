Какие продукты подорожали больше всего

Больше всего подорожали в июне яйца – на 17,2%.

На 10,9 – 4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы.

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Как изменились в цене другие продукты

Хлеб и хлебопродукты подорожали на 3,9%.

Мясо и мясопродукты – на 3,3%.

Рыба и рыбопродукты – на 2,9%.

Макаронные изделия – на 2,3%.

Подсолнечное масло – на 2,1%.

Обратите внимание! Говядина и фрукты наоборот подешевели на 1,1% за аналогичный период.

Как изменились цены на другие категории товаров

В целом, цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%. На алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%.

повысились на 2,4%. На алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%. Одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%.

подешевели на 1,4%, в частности одежда – на 1,8%, обувь – на 0,9%. Цены на транспорт выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.

выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно. В связи с этим цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием почтовых услуг и телефонного оборудования на 3,0%.

График изменения цены в течение года в Украине / Инфографика Госстата

Ситуация с инфляцией в Украине

Инфляция на потребительском рынке в июне против мая составила 3,1%, с начала года – 17,4%.

Базовая инфляция в июне по сравнению с маем – 1,6%, с начала года – 11,4%.

В июне уровень инфляции в Украине ускорился до 20,1% годовых. В НБУ отметили, что инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются. Регулятор объяснил, что ускорение инфляции в июне было обусловлено как общемировыми тенденциями, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной.

Детальнее об этом В Украине инфляция выросла до более 20% годовых: что подорожало больше всего

Заместитель главы НБУ Николайчук считает, что украинцы могут не опасаться гиперинфляции, это очень нереалистичный сценарий. В НБУ прогнозируют, что инфляция достигнет 20% по итогам 2022 года.

Что такое инфляция Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу это несет для экономики.

Также в июне НБУ агрессивно повысил учетную ставку до 25%. По мнению регулятора, благодаря этому депозиты станут более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет иметь.

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