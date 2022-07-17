Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. Він також зазначив, що в зв'язку із цим, з'являється проблема у тому, що від нестачі газу може постраждати німецька промисловість.

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Стосовно потреб німецького населення, то перейматися не варто – накопиченого у сховищах газу буде достатньо, зазначає Умланд.

За його словами, у Німеччині справді є певна промисловість, яка використовує чималі запаси газу, як сировину. Зараз у Німеччині розгорнулась кампанія, яка покликана зменшити рівень споживання електроенергії та газу.

Це потрібно для того, аби у Німеччині менше використовували газ задля видобутку електроенергії для приватних користувачів, аби закумулювати більше для промисловості,

– пояснює Андреас Умланд.

Питання не стільки у тому, що люди будуть мерзнути, а в тому, що через нестачу є ризик закриття підприємств і це потягне за собою порушення ланцюжків виробництва, резюмує він.

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Що відомо про скандал із "витоком інформації" про звірства в Бучі у Німеччині

У Німеччині розслідують ймовірний "злив" депутатами Бундестагу подробиць про злочини росіян у Бучі. Ті просто передали журналістам фото. За це їх можуть притягнути до державної зради.

Світлини є наочним свідченням воєнних злочинів росії проти мирних українців. На цих фото зображені вбиті люди, які тижнями лежали на вулицях Бучі.

Однак, схоже, Федеральна розвідувальна служба і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася про подробиці цього масового вбивства.